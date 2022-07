"Todo lo que era verde ahora es negro": un monje evacuado de Silos describe el "dolor" por los incendios

Cuatro de los más de 20 monjes de la abadía benedictina de Santo Domingo de Silos (Burgos) que el domingo fueron desalojados del monasterio y trasladados a un convento en Aranda de Duero por la proximidad de un incendio forestal en la zona han regresado la mañana de este lunes a su hogar asegurando que de allí no se mueven.

“Yo ya de aquí no me salgo”

“Me ha dado pena cuando hemos venido por la parte de La Yecla. Era humo, humo y humo. Y todavía se veían llamas. Pero el pueblo parece que se ha salvado aunque no sé si se habrá quemado alguna casa”, ha relatado el religioso, asegurando que, de todas formas, “yo ya de aquí no me salgo”.