Jonathan Knowles via Getty Images

La monogamia es disfuncional cuando no se vive con consciencia

En los últimos años el concepto de pareja está cambiando y se ha pasado en muchos casos de una monogamia represiva y disfuncional al libertinaje. Pero como ya sabrás, los extremos no son buenos.

Muchas personas están decidiendo, como ya apuntaba en el artículo Monogamia vs Poliamor , abrir sus relaciones en lugar de buscar el motivo real que los lleva a huir de una relación de pareja feliz y consolidada en monogamia.

Cuando es consciente, la monogamia es vuestra mejor opción para un final feliz: el decálogo de la monogamia consciente

La sociedad no te impone la monogamia, por lo tanto, la elección del modelo de relación debe ser libre, consciente y a su vez estar alineada con tus valores. Eso significa que no hay dudas en actuar en consecuencia con tu elección y no hay excusas para una infidelidad.