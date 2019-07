Buscan a un bañista perdido en Girona y lo encuentran en un prostíbulo

Y de pronto, ya no estaba. Un grupo de jóvenes se encontraba en una playa de Roses (Girona) el pasado sábado compartiendo un baño cuando uno de los miembros desapareció.

Asustados, sus compañeros informaron a las autoridades que, inmediatamente, montaron un operativo de búsqueda del bañista perdido.

Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, Policía Local y hasta voluntarios. No faltó nadie. Barcos y helicópteros... De todo. Pero el desaparecido seguía sin dar señales. Comenzaba a temerse lo peor en una época siempre peligrosa de ahogamientos y desapariciones en el agua.

Pero nada más lejos. Ese “nadador fugado” no se había perdido en el agua, no. Se había escapado al lugar más insospechado: un prostíbulo de La Junquera. Y como resulta ahora evidente, no había dicho ni palabra a sus compañeros.