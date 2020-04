Montero apoya que los políticos se rebajen el sueldo pero recuerda que los impuestos ya redistribuyen la riqueza

″Creo que es muy importante que recordemos que existe un mecanismo socialmente para que las personas que más tienen sean solidarias con las que menos tienen, y eso son los impuestos”. La ministra de Igualdad y número dos de Podemos, Irene Montero, se ha mostrado este miércoles -en una entrevista en Antena 3- a favor de rebajar el sueldo de los políticos, pero ha señalado que ya existe un mecanismo de redistribución de la riqueza: los impuestos.

Así ha respondido Montero al ser preguntada por las propuestas para que los políticos renuncien a una parte del sueldo en esta crisis, tras lo que ha remarcado que en Podemos ya donan “de forma habitual” una “parte importante” de su salario: ”¿Cómo no me va a parecer una buena idea si nosotros lo hacemos de forma habitual y no solamente con una situación de emergencia?”, ha resaltado.