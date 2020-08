La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha sido entrevistada esta mañana en la Cadena SER, donde ha dejado claro que su formación, Unidas Podemos, no estaba al tanto de la marcha del rey emérito Juan Carlos de Borbón, unas afirmaciones rotundas, reiteradas, que han causado algunos silencios en su entrevistador, Pedro Blanco.

Montero ha reconocido que desconoce si ha habido una presunta negociación de Moncloa con la Casa Real y ha apuntado a que esta decisión “no la ha tomado” el gobierno de coalición: “Puede ser que haya sido el PSOE desde Moncloa”.

“Desde luego no es una decisión que se haya tomado en el Gobierno, respeto las decisiones del PSOE pero no es una decisión que haya tomado el Gobierno de coalición”, ha subrayado Irene Montero, quien ha recalcado hasta en dos ocasiones que no sabían de la existencia de esta presunta negociación desde Moncloa con la Casa Real.

- ¿Ustedes estaban al tanto de la negociación entre el Gobierno, la presidencia o la vicepresidencia, con la Casa del Rey?

- No.

- ¿No sabían que ayer se iba a anunciar la salida de España del rey?

- No.

La contundencia del diálogo ha dejado más silencios en la entrevista, también cuando Blanco ha preguntado por si hay dudas sobre la integridad del actual monarca, Felipe VI -“Ninguna”, ha dicho la ministra- o sobre si se ha debilitado la alianza del Ejecutivo -“Deseo que no”, ha replicado-.

Al ser preguntada por si considera que los miembros del PSOE han actuado con “deslealtad”, Montero ha emplazado a hablar esta cuestión dentro del seno del gobierno de coalición, si bien ha insistido en que esta decisión, de haberse tomado, se ha llevado de manera unilateral por el PSOE.

Ya ayer, el líder de UP y vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, dijo que era “indigna” la “huída al extranjero” de Juan Carlos I, que “deja a la monarquía en una posición muy comprometida” y que el Gobierno no puede “justificar” o “mirar hacia otro lado”, ante lo que considera “un “fraude a la Justicia”, sino que debe “velar por la ejemplaridad y la limpieza de las instituciones”.