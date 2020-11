“Le he visto a usted un poco desubicado, —ha comenzado su mención Montero— primero dirigiéndose al señor Sánchez que no interviene en la tribuna...”. En ese momento la ministra ha parado su discurso ante los gritos que se han intuido de fondo.

“En fin, como siempre. Sus señorías del Partido Popular cuando no les gusta una expresión no sé por qué cometen ese infantilismo de tener que gritarle a la persona que está hablando. Tengo que decir que a mí no me gustan muchas de las que dicen pero intento ser capaz de digerirlas privadamente”, ha sentenciado Montero mirando a la bancada popular.

Poco después volvió a la carga: “Esperen, señorías. Sé que no les gusta escuchar, pero esperen, ohhh (interjeción incluida). Déjenme hablar, todos hemos permitido que el señor Casado hablase”. No sería la última vez que paró su defensa de los Presupuestos para mandar otro recado a la oposición.