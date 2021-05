Montero: "Iglesias me gusta más sin coleta y el Gobierno, tal y como está"

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images María Jesús Montero, el pasado 11 de mayo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha abordado esta mañana en la Cadena SER la salida del Ejecutivo central de Pablo Iglesias, exvicepresidente segundo por Unidas Podemos. “Le podría decir que me gusta más el señor Iglesias sin coleta”, ha dicho en un momento de la entrevista con Àngels Barceló. A la pregunta de la periodista sobre si le gusta “más sin coleta y le gusta más fuera del Gobierno”, la socialista sevillana ha repetido: “Bueno, me gusta más sin coleta, me gusta más el recorrido que ha planteado ahora y el Gobierno tal y como está”.

Barceló ha repreguntado si le gusta más el Gobierno de ahora, sin Iglesias sentado en la mesa del Consejo de Ministros. “Bueno, le puedo decir que tengo una magnífica relación con la vicepresidenta tercera (en referencia a Yolanda Díaz, que ha tomado el testigo de Iglesias liderando a UP en la alianza de Moncloa), también la tenía con Pablo Iglesias, no es un problema de relaciones personales, pero sí creo que es bueno en las formaciones políticas, y en este caso Unidas Podemos, el que permanentemente se estén reinventando, aprovechar sus oportunidades, y le insisto en que el señor Iglesias está mejor sin la coleta.