Montero: "Agradecemos al PP estar en las conversaciones para la reconstrucción de España"

Finalmente, la inicial mesa de partidos será una comisión, como así ha marcado el Partido Popular, un detalle que al Gobierno le parece “lo de menos”. En esta línea ha indicado que “será el Congreso quien convoque día y hora, así como el formato para esta comisión” y no ha descartado que se invite “a políticos, expertos... que puedan aportar su conocimiento”.

Sobre la polémica por las declaraciones del responsable de la Guardia Civil y la aclaración de hoy , ha señalado que “este Gobierno impulsa el que por supuesto pueda existir y exista libertad de expresión en España”. Inmediatamente, ha defendido que “la frase, sacada de contexto podía ser malinterpretada y le honra su explicación para evitar malentendidos”. “Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad están haciendo un esfuerzo extraordinario. Este virus no entiende de ideologías ni de fronteras”.

María Jesús Montero ha descartado el anuncio de medidas de desconfinamiento en este momento: “Los pasos los daremos según las indicaciones de los expertos y los técnicos”, aunque sí ha reiterado lo ya señalado por el presidente. “Si hubiera que dar marcha atrás, se daría”.

“Hacer un anuncio de cómo y cuándo se reabrirán las instalaciones no se sabe, no tiene sentido. Vamos a comenzar con los menores, porque hay recomendaciones. A partir del 27 de abril iremos viendo, porque se trabaja con muchas hipótesis distintas, pero no hay ninguna fecha en el horizonte que se pueda transmitir”, ha añadido.

Preguntada por un posible desconfinamiento por zonas o el permiso de salir individualmente para hacer deporte tampoco ha querido dar una respuesta más allá de plantear que “están sobre la mesa”.

Debates internos: los coronabonos y el ingreso mínimo vital

Sobre el debate en torno a los coronabonos, que Alemania y Países Bajos rechazan, la portavoz ha precisado que “si se llama de una manera u otra no es importante, pero sí que Europa sea consciente de que los países no pueden hacer frente a esta pandemia por ellos solos”. Es necesario mutualizar la deuda, como pide España y otros muchos países coinciden. Si Europa no está a la altura de las circunstancias lo lamentará”.

Igualmente, ha tratado de descartar un posible sentimiento antieuropeísta ante la falta de acuerdo en cómo afrontar la crisis: “Si Europa ahora no consigue llegar a un acuerdo, nuestro presidente seguirá buscándolo. Nuestro proyecto pasa por Europa, España es un país europeísta”.

“Es lógico que un ingreso como la renta mínima vital sea debatido, pero tiene que entrar en vigor lo antes posible para proteger a quienes no tienen prestaciones o las tienen por debajo del umbral mínimo”.