Montero se moja y habla de quién gana con el bloqueo del CGPJ: no es Feijóo

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

“Yo creo que muestra evidentemente que el señor Feijóo no tiene la capacidad, ni el liderazgo ni la autoridad suficiente dentro de su partido para poder llevar a cabo algo tan democrático como el cumplimiento de la Constitución”, ha señalado.

“Si al final no es el señor Feijóo, pues hay que preguntarse quién está detrás. Y evidentemente son intereses que hay para que no se modifique el statu en los ámbitos del CGPJ. Habrá que preguntarle al señor Feijóo si no responde a la Constitución, ¿a quién responde?”, ha cuestionado.