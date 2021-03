Montero: "Todos nos quedamos un poco chocados con la salida de Iglesias"

Europa Press News via Europa Press via Getty Images

Europa Press News via Europa Press via Getty Images María Jesús Montero conversa con Pablo Iglesias, el pasado diciembre, en el Congreso.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero , ha sido franca esta mañana al confirmar que se enteró por la prensa de la marcha del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias , para competir por la presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones del próximo 4 de mayo. Montero, en el programa Hoy por hoy de la Cadena SER , ha dicho literalmente: “Todos nos quedamos un poco chocados porque no sabíamos muy bien a qué respondía la salida de Pablo Iglesias”.

📹 VÍDEO | @mjmonteroc , sobre su reacción al anuncio de Iglesias: "Todos nos quedamos un poco 'chocados' porque no sabíamos muy bien a qué respondía la salida de Pablo Iglesias" https://t.co/hwznNV60BO pic.twitter.com/BvnaWLIf6s

Sostiene que se enteró del terremoto de Iglesias por la SER, que avanzó la noticia poco antes de que él difundiera un vídeo contando sus razones, pero que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sí habló con el líder morado esa misma mañana. A su entender, son pasos complicados y circunstancias especiales, pero pese a todo, ella cree “que lo hubiera hecho de otra manera” de encontrarse en esa tesitura.

Sobre si habrá cambios en las relaciones con UP ahora que Yolanda Díaz, la ministra de Empleo, será la vicepresidenta tercera y máxima interlocutora, Montero defiende que la comunicación es “fluida” ahora en el Ejecutivo, “aunque se magnifican los problemas fuera”, una “estrategia del socio minoritario de visibilización”, “para hacerse notar” a veces “exagera” las diferencias.

Por eso no cree que hay cambios con la marcha de Iglesias, que ha sido “una persona de fácil trato al interior del Gobierno”, aunque “otra cosa es fuera”. “Somos distintos”, reconoce, y es lógico que eso se evidencie. Ahora, el Gobierno debe estar “concentrado 100% en la resolución de los problemas ciudadanos”.

Por ejemplo, ha hablado sobre la Ley de Vivienda, que Iglesias quiere acelerar para tener lista antes de marcharse a pelear por la Asamblea madrileña. “Hemos trabajado desde el Ministerio de Hacienda con el de Transportes para incentivar el acceso a la vivienda”, dice Montero. “La propuesta de la ley del alquiler va en defensa del acuerdo de Gobierno para evitar las subidas abusivas”, garantiza. La nueva ley del alquiler, señala, va a procurar “una bajada de los precios del alquiler”, una “propuesta imaginativa”, como la llama, que no va a incumplir el acuerdo de gobernabilidad entre PSOE y Unidas Podemos.

Sobre Murcia y Madrid

Montero también se ha referido en la entrevista a la moción de censura en Murcia, impulsada por el PSOE, con apoyo de Ciudadanos, y que por los tránsfugas naranja no podrá prosperar. Entiende que era “muy difícil imaginar” que quien ha “firmado y renovado” el pacto antitransfuguismo pudiera “no cumplirlo”. “Nos ha sorprendido a todos, no sólo al PSOE”, resume. “Cómo va uno a pensar que el PP iba a comprar votos para mantenerse en el poder. No había por qué dudar”, añade.

“Hasta ahora, Ciudadanos no ha sido una formación política con la que pudiéramos contar en el Congreso de los Diputados (...). La señora Arrimadas tiene que desprenderse del miedo. Arriesgar es lo que se ha hecho en Murcia”, abunda.