Montero invita a Podemos a sentarse "para lograr una acuerdo programático" aunque "no han confiado nunca en el PSOE"

“ En Unidas Podemos no han confiado nunca en el PSOE. Pero vuelvo a invitarles a sentarse para lograr una acuerdo programático”. La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha reiterado su estupefacción -en la Cadena Ser- por el rechazo de Unidas Podemos a la “magnífica propuesta” del PSOE para formar un Gobierno de coalición, tras lo que ha acusado a la formación morada de no haberse querido sentar a hablar de proyectos programáticos, y sí de “reparto de carteras”: “Unidas Podemos priorizó el reparto de las carteras en vez de hablar de las cosas que necesita la gente, y estamos hablando de que los ciudadanos tengan mejores condiciones”, ha argumentado Montero.

La titular de Hacienda en funciones ha matizado que el PSOE se quiere sentar “a hablar del acuerdo programático”, pero la respuesta de Unidas Podemos ha sido que no se sientan si no hay garantía de Gobierno de coalición y que se parta de la última propuesta que se quedó sin aprobar.

“Todavía no me explico cómo no aceptaron nuestra magnífica propuesta, con Vivienda, Igualdad y Sanidad, y yo creo que sí que se arrepienten”, ha opinado Montero, quien ha calificado de “lástima” que no saliese adelante.

Así mismo, la ministra de Hacienda en funciones ha considerado un “despropósito” que Podemos califique de “propuesta decorativa la oferta de Gobierno de coalición que planteó el PSOE, tras lo que ha especificado que “estar sentado en el Consejo de Ministros es hablar de todo”: “No lo entendieron y el tacticismo les llevó a no aceptar una propuesta que era una oportunidad para este país... y que quedó rechazada”, ha opinado Montero, quien ha acusado a Podemos de no confiar nunca en el PSOE

“Unidas Podemos habría podido entrar en un Gobierno siendo la cuarta fuerza política”, ha recordado la ministra de Hacienda en funciones.

“En el último minuto”

En referencia a las palabras del secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien ha dejado claro -en una entrevista en El País- que no descarta que “en el último minuto” se materialice un acuerdo o coalición con Unidas Podemos que permita formar Gobierno, Montero ha recordado que “durante la negociación en julio sí se planteó una propuesta en el último minuto”, y fue la del líder de Podemos, Pablo Iglesias, desde la propia tribuna del Congreso: “A eso se refiere el ministro Ábalos con lo del último minuto”, ha explicado Montero.

En este sentido, Montero se ha referido a las palabras del dirigente de Podemos Pablo Echenique quien ha acusado al PSOE de retrasar las negociaciones porque su prioridad es llegar a un acuerdo con Ciudadanos: “Echenique falta tremendamente a la verdad porque sabe que siempre hemos dicho que nuestro socio prioritario es Unidas Podemos”, ha respondido Montero.

En cualquier caso, Montero ha dejado claro que no puede descartar “un adelanto electoral” porque el PSOE no tiene las alianzas necesarias, si bien ha reconocido que trabajan “decididamente para que no sea así”.

“Los países europeos conocemos la normativa”

En materia de inmigración en general, y en el caso concreto del barco español Open Arms que navega con 150 inmigrantes a bordo sin que ningún país europeo permita atracar en sus puertos, Montero ha explicado que “la totalidad de los países europeos conocemos la normativa internacional, y el barco Open Arms debe acudir al pueblo seguro más cercano”.

En este sentido, y en alusión al ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, quien se encuentra en plena carrera electoral tras presentar una moción de censura, Montero ha concretado que “el conjunto de los países debe saber que para hacer una política eficaz con la inmigración nos tenemos que comprometer todos”: “Este Gobierno ha sido impecable en materia de inmigración. Se habla de inmigración en Europa gracias a Sánchez. Entre todos debemos hacer un llamamiento y que el Open Arms vaya a puerto”, ha concretado.

Díaz Ayuso “debe dar explicaciones”

En la jornada previa al comienzo del debate de investidura de la candidata del PP en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y tras conocerse que permitió poner un piso de su padre a su nombre, sabiendo que la empresa familiar estaba muerta, la ministra de Hacienda en funciones ha opinado que “uno debe ser ejemplar en la vida pública y por supuesto que debe dar explicaciones”.

“Esto pone en cuestión su capacidad para poder gestionar en los próximos años”, ha argumentado Montero, quien ha resaltado que lo que más le llama la atención es “Ciudadanos, que parecía que venía para regenerar las instituciones, pero ahora la sigue apoyando”.

Las comunidades no pueden más

La falta de Gobierno hace que no se les puedan transferir a las comunidades autónomas en torno a 7.000 millones de euros que les corresponden, por las llamadas ‘entregas a cuenta’ del sistema de financiación y también por la liquidación del IVA. Con ese dinero bloqueado, las comunidades advierten de que no pueden más.

En este sentido, Montero ha mostrado su comprensión con las administraciones autonómicas, tras lo que ha echado en cara a quienes tumbaron los Presupuestos que ahora vengan a pedir cuentas por las consecuencias: “Claro que les entiendo. Esto es consecuencia del voto de la derecha y de los independentistas que tumbaron los Presupuestos. Las acciones tienen consecuencias”, ha argumentado la titular de Hacienda en funciones.

No obstante, Montero ha asegurado que no se da por vencida, tras lo que ha matizado que “son 4.500 millones de euros de las entregas de cuenta para las comunidades autónomas y luego está por otro lado la liquidación del IVA”.

“Si hay Gobierno antes del 23 de septiembre, esta sería de las primeras decisiones que permitirían que los gobiernos autonómicos tengan liquidez. Pero para esto necesitamos estar a pleno rendimiento”, ha reiterado Montero, quien ha aprovechado para insinuar al presidente andaluz, Juama Moreno, que presione al líder del PP, Pablo Casado, para que facilite la investidura de Sánchez en septiembre.

La ministra de Hacienda en funciones no ha ocultado su intranquilidad ante la posibilidad de que “la prolongación de la situación en funciones ralentice la economía”: “España sigue teniendo una economía robusta, que crea empleo, pero claro que afecta al crecimiento económico la incertidumbre política”, ha reconocido.

En referencia a la cancelación del concierto de C Tangana en Bilbao, Montero ha opinado que “en este país debemos perseguir la libertad de expresión, respetarla y defenderla”: “Cuando alguien no lo hace debemos condenarlo. Es necesario que uno pueda expresarse”, ha sentenciado.