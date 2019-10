Montoro reaparece dando caña: "Con Casado no hablo"

Vuelve Cristóbal Montoro. Pero no a la política, sino a la primera línea periodística. Y lo hace en una entrevista en la que deja muy clara la línea que le separa del nuevo PP: “Con Pablo Casado no hablo”.

Montoro fue unas de las caras visibles del anterior Gobierno de Mariano Rajoy, dirigiendo el Ministerio de Hacienda en plena crisis económica y siendo uno de los rostros de los recortes. Además, hizo piña en el Consejo de Ministros con Soraya Sáenz de Santamaría.

En el nuevo PP se olvidaron de él y no lo incluyeron en las listas. Ha roto su silencio este jueves en una entrevista en El País, dejando muchos titulares. Otro directo contra la nueva generación de Génova: “No se puede prometer bajar todos los impuestos”.

“Un poquito más de formación no vendría mal”

“Ahora solo importa ser famoso, la política se está vaciando”, se lamenta el que fuera gurú económico del PP en los últimos años. Y le preguntan si a los anteriores gestores económicos populares se les ha dejado marchar o se han ido. A lo que responde: “Yo he estado 26 años. Es normal que te dejen, aunque solo sea por cansancio. Hay una nueva dirección en el PP y tiene todo el derecho a elegir los que deben concurrir o no. Ahora, es verdad que en la relación de diputados actuales hay una ausencia muy notable de la economía. Un poquito más de formación no vendría mal. No se puede devaluar de esa manera”.