Morales dice que volverá a Bolivia "si el pueblo lo pide"

El antiguo mandatario ha llamado a un “diálogo nacional en base a la Constitución” en el que se ha ofrecido a participar, si finalmente regresa, y al que ha invitado a los uniformados y opositores. “Tenemos la obligación de pacificar”, ha defendido. No obstante, ha asumido que “va a ser difícil” y ha subrayado que “el entendimiento entre bolivianos no depende solo de Evo”.

A este respecto, ha explicado que renunció, precisamente, “para que no usaran ese pretexto” para la violencia, recordando que estaban quemando casas de familiares y simpatizantes suyos para forzar su expulsión. Incluso ha sugerido que el accidente de helicóptero que sufrió el 5 de noviembre “no era casual” y ha solicitado que se investigue.

El expresidente boliviano Evo Morales ha asegurado este miércoles que, “si el pueblo lo pide”, regresará al país para “pacificarlo”, aunque no ha aclarado en calidad de qué, días después de que dimitiera en el marco de las protestas por el supuesto fraude en las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre.

“Mi gran delito es ser indígena (...) Mi segundo delito, estoy convencido, es que los grupos que tienen el poder económico no aceptan que saquemos de la pobreza a las familias más humildes (...) y no nos aceptan la nacionalización de los recursos naturales”, ha afirmado.

Ha advertido de que “la OEA ya no está al servicio de los pueblos latinoamericanos”, sino que “está al servicio del imperio norteamericano”. “Deberían cambiar el nombre de la OEA para que en lugar de Organización de Estados Americanos sea la Organización de Estados del Norte”, ha comentado irónicamente.

En consecuencia, ha criticado que la OEA recomendara una repetición electoral, cuando, en su opinión, tendría que haber convocado a una segunda vuelta. “La OEA decidió una opción política, no jurídica ni técnica”, ha lamentado.

Por otro lado, se ha referido al origen de la crisis política, esto es, las denuncias de la oposición sobre un presunto fraude en las elecciones presidenciales para garantizarle un cuarto mandato. “Nunca en mi vida he pedido a instituciones o autoridades que hagan alguna cosa ilegal”, ha declarado.

Para Morales, los “problemas de clase” son la verdadera razón por la que la oposición pasó “del fraude al golpe”. “Mira lo que está haciendo ese indio. Hay que fregarlo, hay que pararlo”, ha ilustrado.

Interrogado sobre la autoproclamación de Jeanine Añez, la segunda vicepresidenta del Senado, como mandataria interina, ha contestado que “con eso se confirma totalmente un golpe de Estado”.

Morales ha argumentado que Añez “no respetó la Constitución” porque, para que su proclamación sea válida, la Asamblea Legislativa tiene que reunirse y aceptar las dimisiones, tanto la de él como la de otros altos cargos, y solo después nombrar sustitutos.

La Carta Magna señala como sucesores al vicepresidente del país y a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, por este orden, pero todos ellos dimitieron igualmente, lo que situó a Añez como potencial reemplazo.

Sin embargo, la Asamblea Legislativa no logró reunirse el martes en sesión válida porque los senadores y diputados del MAS, que representan dos tercios del Congreso, no acudieron. “Ahora pueden inventar cualquier figura jurídica, pero no respetaron la Constitución”, ha zanjado.