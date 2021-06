Morata desvela lo que ha soportado tras sus declaraciones más criticadas de la Eurocopa

Aitor Alcalde - UEFA via UEFA via Getty Images

Aitor Alcalde - UEFA via UEFA via Getty Images Álvaro Morata en su partido contra Polonia.

“Lo dije con rabia por haber empatado y ver que te puedes quedar fuera de una Eurocopa. No me voy a poner chulo delante de toda España. Lo que pasa es que la gente dice que este chico es un chulo y no. Este chico está sin dormir nueve horas después de ese partido y está enfadado porque ha tenido una ocasión y España no ha podido ganar”, ha respondido.

🇪🇸 @AlvaroMorata , en @partidazocope 🤔 "Estuve 9 horas sin dormir tras el partido ante Polonia" 🤬 "He recibido amenazas, insultos a mi familia, que ojalá se mueran mis hijos..." 😡 "Me molesta que lo tenga que vivir mi mujer y que a mi hijos les digan de todo" #PartidazoCOPE pic.twitter.com/d4gNTI3mcp

Morata ha reconocido que da todo por la selección y ha afirmado que “la gente pita porque es lo que escuchan, hay mucha gente que incita a eso”.

“Entiendo que se me critique por no haber metido gol, soy el primero que lo sabe y lo reconoce”, ha asegurado, antes de condenar las amenazas que está recibiendo tanto él como su familia.

“Ojalá la gente se pusiera en el lugar que es recibir amenazas, insultos a tu familia, que te digan que ojalá se mueran tus hijos. Luego cuando pasa alguna tragedia todos pondría que este era buen chaval. Pasa siempre”, ha dicho enfadado.

Morata también ha reconocido que evita el teléfono cuando llega a la habitación, pero que al final acaba viendo prácticamente todo lo que le dicen: “Me lo mandan pensando que es positivo, diciendo que no hagas caso a esto pero entonces lo ves. Los memes me dan lo mismo, lo que me molesta es que se metan con mi mujer, que les digan cosas a mis hijos cuando van a Sevilla con la camiseta de tu padre”.

“Entiendo que se me critique y pite por no hacer bien mi trabajo, pero de ahí a esto hay un límite”, ha zanjado el delantero, que ha respondido claramente a si se encuentra bien o no: “Estoy bien, estoy de puta madre. Pregúntale a Marcos, Koke, Pablo que todas las noches nos partimos el culo jugando a la Play. La vida me sonríe y estoy esperando a que me suelte carcajadas”.