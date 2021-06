Morata falla un penalti con España y la respuesta de Ibai lleva 8.000 'me gusta' en dos minutos

No ha podido empezar peor el partido de la Selección Española frente a Eslovaquia. Koke ha provocado un clamoroso penalti a los 10 minutos de partido que ha fallado de forma estrepitosa Álvaro Morata.

El delantero de la Juventus de Turín ha lanzado el balón a media altura del portero eslovaco, que lo ha parado sin problema.

Es el segundo penalti que falla la selección española en esta Eurocopa 2020 ya que en el partido frente a Polonia fue Gerard Moreno el que falló el tiro, lanzando el esférico contra el palo.

Media España se ha llevado las manos a la cabeza tras el fallo de Morata y otra media ha ido a Twitter a poner un mensaje de cabreo.

Ibai Llanos ha usado su habitual sentido del humor para poner un tuit que lleva en dos minutos la friolera de 8.000 me gusta. Y subiendo. “Yo esto no me lo creo”, ha escrito el famoso creador de contenido tras el fallo del delantero español desde el punto fatídico.