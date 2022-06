Moreno Bonilla: "No me comprometo a no gobernar con Vox porque no desprecio la voluntad de los andaluces"

Preguntado por cómo va a tratar de convencer al partido de extrema derecha Vox para que le deje gobernar sin entrar en el Ejecutivo regional, Moreno Bonilla dice que no pretende “chantajear a nadie” y que “si los andaluces deciden que no haya mayoría” lo que quiere es “un Gobierno viable”.

“Si a mí me dicen: ‘Para ser presidente tienes que poner el impuesto de sucesiones’, pues digo que no voy a ser presidente. O ‘tienes que cerrar la RTVA [la televisión pública andaluza]’, pues no voy a ser presidente. No voy a pasar ni un centímetro del Estatuto de Autonomía de Andalucía”, asevera.

“O sea, que no se compromete”, infiere la periodista. “Ahora mismo no hemos llegado al río y yo no me comprometo porque no desprecio la voluntad de los andaluces”, asegura el candidato popular y presidente andaluz.