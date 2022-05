Moreno pone su línea roja para pactar en el Estatuto y su protección de la mujer y la autonomía

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

El presidente de la Junta de Andalucía y aspirante a la reelección por el PP, Juanma Moreno , ha insistido esta mañana en que quiere gobernar en solitario tras las elecciones del 19 de junio, en que va a intentar “por todos los medios posibles” no tener que cerrar pactos. Pero, entrevistado en La Hora de la 1 , ha tenido que referirse de nuevo a la posibilidad de que no logre una mayoría absoluta y deba buscar aliados, léase Vox. Moreno ha defendido que su “línea roja” para pactar con quien sea será “el Estatuto y la Constitución” y lo que en los dos articulados se fija. Y ha citado expresamente contenidos que están en ambos textos: la protección de la mujer ante casos de violencia y el modelo autonómico actual.

El popular ha enfatizado que no desea que haya una repetición electoral, sino tener en julio un Gobierno y ponerse con los presupuestos lo antes posible, pero reconoce que hace falta un Ejecutivo “viable, posible”, y eso “sólo” se puede firmar con “quienes entiendan” esa línea roja que ha de marcar quien gane las elecciones, y si es el PP, son Estatuto y Constitución. “Y de ahí no me puedo mover ni un milímetro”, sentencia.