Moreno lanza un órdago a Vox y tacha de "incoherente" que quieran entrar en un gobierno autonómico

“No entiendo que Vox quiera entrar en un Gobierno en el que no cree”, ha aseverado, tajante, Moreno al ser preguntado sobre un posible pacto postelectoral con los de Macarena Olona. ”[Para que el PP pacte con Vox] tendrán ellos que buscar otras fórmulas. No veo el interés de buscar entrar en un gobierno en el que no creen”, ha señalado para exponer que “si no crees en las autonomías y en el gobierno de Andalucía, ¿qué sentido tiene que entres en un gobierno que no crees? Me parece incoherente”.