El PP maniobró para sacar el nombre de Rajoy del informe de la Gürtel, según Morocho

Continúa la tormenta contra el Partido Popular tras las declaraciones del inspector Manuel Morocho en la Audiencia Nacional. El policía ha explicado al juez que el PP maniobró para que el nombre del expresidente Mariano Rajoy no figurase en el informe de la investigación de la trama Gürtel. Así se recoge en los audios de las declaraciones de Morocho a los que ha tenido acceso la Cadena SER.

El inspector de la Policía Nacional ha precisado que se le pidió expresamente retirar las menciones de los dirigentes del cuerpo del informe. “A mí se me conminó a que no pusiera ningún nombre de responsables políticos, concretamente se me expresó el nombre de Mariano Rajoy, no querían que apareciera”, ha dicho Morocho.