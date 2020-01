Cinco expertos explican por qué hay motivos para la esperanza frente a la crisis climática

Gina McCarthy, antigua directora de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) bajo el mandato de Barack Obama. En la actualidad es profesora de Salud Pública en Harvard y fue nombrada recientemente directora del Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales.

También tengo la esperanza de que no nos limitemos a depender de los jóvenes, sino que también usemos su energía y sigamos afrontando el problema de la forma más humana posible. Me alegra la juventud, me da esperanzas, pero eso no significa que renuncie a mi responsabilidad para con ellos. Me sirven para acordarme día tras día de que también es responsabilidad mía.