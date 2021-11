¿Razones para manifestarse contra el racismo y el odio? No caben en un 'post'

Las personas migrantes y racializadas ya se han cansado de contar sus ‘anécdotas’ en las que una vez les llamaron sudaca , o Conguito , o en el Metro les gritaron ’ vete a tu país ’. “Las actitudes racistas no son excepciones; no es porque esa persona [el agresor] tenga problemas de salud mental o sea una maleducada, o porque le falte viajar, como dicen a veces; es porque la estructura sobre la que se ha desarrollado la sociedad, su educación, leyes, e instituciones, tienen ideologías racistas”, explica Marita Zambrana , presidenta de SOS Racismo Madrid .

View this post on Instagram

“El de Lucrecia no fue en realidad el primero, ni tampoco el último”, denuncia Zambrana. Entre el colectivo antirracista pesa todavía demasiado la muerte de Issa M., de origen ghanés, que el pasado 5 de noviembre murió tiroteado por la Policía en el madrileño barrio de Villaverde. El hombre, con problemas de salud mental, se paseaba con un cuchillo a las puertas de un centro de salud. La escena acabó de forma trágica: la Policía disparó varias veces a Issa después de que este, según los agentes, intentara atacar a uno de ellos.

“La sociedad española tiene un problema de racismo”

Para Giovanni Collazos, miembro de la Asamblea Antirracista de Madrid, la muerte de Issa es algo “sintomático”. “Si hubiera sido una persona blanca, no habría pasado”, sostiene este poeta peruano con más de dos décadas en España. A Collazos también le parece sintomático que “los españoles blancos” se indignen y “salgan a protestar” cuando se produce un caso parecido en Estados Unidos, pero no cuando tiene lugar dentro de las fronteras patrias. “La sociedad española ve el racismo en otro continente, pero cuando ocurre aquí no reaccionan, no se indignan, les cuesta”, señala Collazos.