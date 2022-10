Motos confiesa por primera vez cómo se sintió al ver a Nuria Roca presentar 'El Hormiguero'

Su sustituta durante todos esos días fue la colaboradora del programa Nuria Roca. La actual presentadora de La Roca no notó la presión que pudo tener al reemplazar a Motos y los espectadores le pusieron un sobresaliente e incluso logró grandes registros de audiencia.

Además, reconoció que no lo pasó “tan mal como la gente piensa” y que estaba más preocupado por la enfermedad: “Realmente, estaba preocupado porque yo tengo asma y no sabía si el covid me iba a pegar fuerte”.