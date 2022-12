Movistar, año 1 después de Valverde: sí hay vida tras el 'Bala'

Dario Belingheri via Getty Images

Dario Belingheri via Getty Images

La vida sigue, incluso después de Alejandro Valverde. No solo no queda otra, sino que hay argumentos sobrados para que Movistar Team sea mucho más que una melancolía constante al mejor ciclista español de las últimas dos décadas. Con esa intención de quitarse la ‘Valverde dependencia’ que a veces se ha vuelto una losa, el único equipo español en la élite del ciclismo se ha presentado en sociedad de cara a 2023. 45 nombres (30 hombres, 15 mujeres) para arrancar el año 1 D.V. (después de Valverde), aunque en realidad su figura les acompañará todo el año, en calidad de embajador/asesor.

Y en ese nuevo tiempo, Movistar no varía su apuesta por la igualdad. La gala celebrada este miércoles, primera presencial en tres años , ha servido también de homenaje a la extraordinaria campaña del equipo femenino, en el que se ganó casi todo lo importante. Annemiek Van Vleuten, la mejor ciclista del mundo, se llevó las versiones femeninas de Giro, Tour y Vuelta, junto al Mundial en ruta y el monumento de Lieja. Casi nada.

JEFF PACHOUD via Getty Images

JEFF PACHOUD via Getty Images

En el lado masculino las cotas no son tan altas, pero tampoco tan bajas como muchos temieron en lo peor de 2022. El tramo final de la temporada demostró que hay plantilla para disputar (no solo correr) casi todo el calendario. El sprint de los Enric Mas, Álex Aranburu, Gonzalo Serrano, Max Kanter, Iván Sosa o Iván García Cortina de agosto a octubre alejó el fantasma del descenso, pero además fue una muestra de lo que la ‘M’ debe ser. Lejos del presupuesto y la grandiosidad de escuadras como Jumbo (Van Aert, Vingegaard, Roglic...), UAE (Pogaçar, el joven Ayuso...) o Ineos (Bernal, Thomas, Pidcock, Rodríguez...), sus armas son otras, suficientes para no volver a coquetear con los puestos bajos del ranking.