La Guardia Civil desmiente una leyenda popular: mucha gente piensa que es cierta, pero no lo es

EUROPA PRESS NEWS VIA GETTY IMAGES

EUROPA PRESS NEWS VIA GETTY IMAGES

La Guardia Civil ha utilizado su perfil de Twitter para aclarar una de esas leyendas urbanas que todo el mundo piensa que existe pero que, en realidad, es mentira y no es así.

Se trata de la creencia que hay de que solo se puede denunciar una persona si han pasado 24 horas. Hasta que no ha pasado ese lapso de tiempo, no se podría. Sin embargo, eso no es así, tal y como ha dejado claro la Guardia Civil.