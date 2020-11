Muchas personas ven en este ejercicio del colegio un fallo imperdonable

Nunca un ejercicio de clase dio tanto que hablar en Twitter. Un usuario de la red social del pájaro azul ha compartido el enunciado de problema de Matemáticas que aparece en el libro de su hijo.

La cosa tiene su miga. En el problema matemático se puede leer: “Con 8 huevos y 6 patatas, Paco prepara 2 tortillas. Si tiene 2 docenas de huevos y 18 patatas, ¿cuántas tortillas podrá preparar?”.

Pero este usuario no se ha preocupado del resultado del ejercicio y se ha percatado de un importante detalle: los ingredientes de esta tortilla. Como se puede leer en el libro, al famoso alimento de la gastronomía española le falta algo: la cebolla.

“Le he dicho a mi hijo que no hiciese este ejercicio porque faltan ingredientes”, ha escrito. Un tuit que tiene en pocas horas casi 5.000 me gusta y cientos de compartidos.