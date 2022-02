Muchas preguntas y pocas respuestas: lo que queda por aclarar en la guerra entre Ayuso y el PP

¿Cuánto cobró realmente Tomás Díaz Ayuso?

“Esa cantidad me extraña que el PP la tenga tan clara, porque yo no la tengo. Y en esa relación no sé si hay más conceptos por más materias”, ha dicho Ayuso, quien asegura que su hermano “lleva trabajando en ese sector mucho tiempo”.

Si todo es legal, ¿por qué Ayuso no explica las otras tres facturas de las que habla?

Sus razones: “del resto de las facturas no tengo que dar cuenta porque no tienen relación con la Comunidad de Madrid y mi hermano tiene derecho a su privacidad”.

¿Por qué no se muestran todas las facturas?

¿Hubo más contratos que favorecieron al hermano de Ayuso?

Si es cierto que su hermano gestionó la compra de las mascarillas desde China, ¿por qué cobró la empresa?

Según la presidenta madrileña, “la factura a Priviet Sportive no es una comisión por obtener el contrato de la Administración, sino el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid, que es distinto”. “Es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación. Esa factura es de 55.850€, más IVA”, añade.

¿Se contrató con la empresa para ocultar el nombre de Tomás Díaz Ayuso?

Sobre si podría ser un testaferro, es decir, que se hubiera ocultado el verdadero beneficiarion de la adjudicación, Ruiz Escudero no ha contestado, limitándose a afirmar que el hermano de Ayuso no influyó “en que el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) cierre esa contratación con esa empresa”.

¿Sabía Ayuso en abril de 2020 que su hermano había tenido relación con la empresa que se llevó la adjudicación del contrato?

“Supe del contrato cuando me informó Pablo Casado, no antes”, indica en el texto emitido este viernes.

¿Sabe el PP algo que Ayuso no cuenta sobre lo que cobró su hermano?

No es una diferencia menor como para preguntarse si el PP sabe algo que todavía no ha contado y que sabremos más adelante.

Si el PP tenía esa información, ¿por qué no acudió a la Fiscalía?

La explicación que dan desde Génova, según informa la Agencia EFE, es que no acudieron a la Justicia porque no tenían pruebas suficientes.

Si el PP no pretendió investigar al entorno de Ayuso, ¿por qué ha dimitido Carromero?

La explicación de Casado es que Carromero deja su cargo “precisamente para no comprometer a una institución que está gobernando en coalición”. “Estamos viendo que no hay ninguna prueba y se está alargando un montaje para no hablar de lo que yo he intentado recabar”.