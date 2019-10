Muchos se han fijado en lo mismo en la última foto de Laura Escanes: ella lo niega

A post shared by Laura Escanes (@lauraescanes) on Oct 22, 2019 at 10:52am PDT

Los comentarios en esa dirección han sido tan numerosos que la propia Escanes ha desmentido en sus stories de Instagram que se haya sometido a ninguna operación o tratamiento.

“Como ya empiezan las preguntas sobre mis labios y mi grosor... contesto!”, empieza diciendo la modelo.

″Durante el embarazo NO me hice nada. La última vez que me puse ácido hialurónico fue en diciembre del año pasado, antes de quedarme embarazada”, asegura.

“Durante el embarazo los labios se me hincharon , así que tratamiento gratis y depende de como me maquillo se me ven más gorditos o menos”, explica antes de zanjar: “De momento no me he hecho el retoque porque aún me dura. Así que no, no me he pasado porque llevo sin hacérmelo casi un año”.