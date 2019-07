Mueller confirma que no exoneró a Trump de obstrucción

El ex fiscal especial Robert Mueller presta testimonio este miércoles, desde las 8 de la mañana hora local, ante la Comisión Judicial y la Comisión de Inteligencia del Congreso estadounidense para aclarar si Donald Trump cometió algún delito en la conocida como trama rusa.

Mueller se resistía a testificar, prometiendo que su testimonio se limitaba al contenido del informe sobre la presunta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 que hizo público el pasado mes de abril. No obstante, el ex fiscal ha respondido a varias preguntas que confirman que, con su informe, no eximió al presidente estadounidense, Donald Trump, del delito de obstrucción a la justicia.

″¿Exoneró totalmente al presidente?”, ha preguntado el representante demócrata Jerry Nadler. “No”, ha contestado Mueller rotundamente.

“¿Podría ser el presidente juzgado por delitos de obstrucción de la justicia cuando deje el cargo?”. “Así es”, ha respondido el veterano fiscal con gesto serio.