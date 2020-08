Muere a los 23 años Daisy Coleman, protagonista del documental de Netflix 'Audrie y Daisy'

Daisy Coleman, una de las protagonistas del documental de Netflix Audrie y Daisy ha fallecido a los 23 años. Su madre, Melinda Moeller Coleman, anunció la noticia este miércoles a través de su perfil de Facebook y señaló que las investigaciones se centran en un posible suicidio.

“Mi hija Catherine Daisy Coleman se suicidó esta noche. Estaba loca porque no me contestaba a los mensajes y llamé a la policía para ver cómo estaba. Ella era mi mejor amiga y mi increíble hija. Creo que tenía que hacer que pareciera que podía vivir sin ella. No puedo, ¡ojalá pudiera haberle quitado el dolor! Ella nunca se recuperó de lo que le hicieron esos chicos. No es justo. Mi niña se ha ido”, escribió en el post junto a una imagen de la joven.