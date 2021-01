Muere a los 24 años Harry Brant, hijo de Peter Brant y la modelo Stephanie Seymour

Gilbert Carrasquillo via Getty Images

Gilbert Carrasquillo via Getty Images Harry Brant junto a su madre, la modelo Stephanie Seymour y su padre el multimillonario Peter M. Brant.

View this post on Instagram

“Harry no era solo nuestro hijo, también era un hermano maravilloso, un nieto cariñoso y un buen amigo. Era un alma cariñosa, creativa y poderosa que iluminó el corazón de muchas personas. Era bello tanto por fuera como por dentro”, han enfatizado sus padres en su comunicado. La familia ha confirmado a The New York Times que el joven llevaba tiempo luchando contra su adicción y que iba a ingresar en una clínica de desintoxicación.

Brant era uno de los rostros más conocidos de la nueva jet set neoyorkina y había acabado con los estereotipos de género llegando incluso a crear una línea de cosmética unisex con MAC Cosmetics.

“El maquillaje es la fantasía y en convertirte en alguien que no necesariamente serás todos los días, por lo que de alguna manera tratas de escaparte por una noche con esta nueva imagen. Es lo que siempre hice”, señaló entonces en una entrevista en W Magazine.

El joven asistió a su primera gala Met con solo 16 años y había seguido los pasos de su madre. En su estelar trayectoria, Seymour había posado para la firma Balmain y para la edición italiana de Vogue.