Muere a los 78 años la actriz cómica Rosa María Sardá

Sardá sufría un cáncer linfático desde 2014, que había paralizado desde entonces su actividad en el cine y el teatro. La última aparición televisiva de la catalana tuvo lugar en Lo de Évole (laSexta) el pasado 27 de abril donde habló abiertamente de su enfermedad.

“No. Yo no lucho contra nada. No se lucha contra un cáncer. El cáncer es invencible. No se lucha. Es una cuestión de que los que se ocupan de ti tengan más o menos tino al programar unas ciertas medicaciones. No se trata de un match a ver quién gana. El cáncer siempre gana”, sentenció la actriz.