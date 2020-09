Muere a los 78 años la cantante Helen Reddy, autora del himno feminista 'I am Woman'

Nacida en Australia en 1941, Reddy se trasladó a Estados Unidos con poco más de 20 años tras conseguir el éxito con su canción I Don’t Know How To Love Him en 1971. Tras esto, llegaría el éxito con I Am Woman y otras canciones como Delta Dawn, Angie Baby y Ain’t No Way to Trate a Lady. De hecho, consiguió liderar las listas de éxitos estadounidenses entre 1973 y 1974.