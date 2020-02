Muere asesinado a tiros el rapero Pop Smoke a los 20 años

Bashar Barakah Jackson, más conocido como Pop Smoke, ha sido encontrado muerto en su domicilio durante la madrugada de este miércoles, después de que dos hombres encapuchados entrasen en su casa de Hollywood Hills y abriesen fuego contra él, según ha informado la web especializada en celebridades TMZ.

Fuentes policiales regionales han confirmado que dos personas, todavía no identificadas, entraron en su vivienda alrededor de las 4:30 de la madrugada y le asesinaron a tiros.

El artista, de 20 años era una de las una de las figuras más prometedoras del rap en la actualidad. Nacido en Nueva York, su carrera despegó a partir de su canción Welcome to the party, de la cual hizo un remix Nicki Minaj, y Gatti, que grabó junto con Travis Scott.