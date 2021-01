Muere 'Boni', exguitarrista de Barricada, a los 58 años

El guitarrista de la banda iruindarra desde 1982 hasta su disolución en 2013 deja a sus espaldas éxitos como No hay tregua o Blanco y negro.

En 2018 comunicó en 2018 que sufría un cáncer de laringe por el que llegó a perder la voz en junio de ese año. “La operación fue bien dentro de lo que cabe, los médicos pudieron extirpar el tumor en su totalidad. La buena, buenísima noticia es que Boni ha salvado la vida, la mala es que ha perdido la voz. Su voz. Nuestra voz. Vuestra voz”, señalaron tras la intervención.

Tras la intervención abandonó los escenarios después de 36 años de rock and roll a sus espaldas tanto como parte de Barricada como los últimos cinco años en solitario.

“Ser parte de Barricada, continuar la carrera en solitario, grabar discos y vivir estos 36 años encima del escenario ha sido mi obra vital. No puede imaginar seguir adelante sin ser parte de esto, pero por ahora no tengo elección”, señaló entonces en su comunicado.

Su dupla en Barricada, Enrique Villareal El Drogas, ha compartido un potente mensaje para despedir a su compañero.

“Hay días que solo pesan. Demasiado. No se les puede llamar. No tienen nombre. Hasta las lágrimas, en esos días, son de pesada púrpura y aliento momificado que entierra memorias que no quieren ser recordadas”, ha empezado diciendo.