Muere el actor Ben Cross, protagonista de 'Carros de fuego', a los 72 años

Cross interpretó en la oscarizada cinta de 1981, al velocista judío Harold Abrahams que hacía frente al antisemitismo en las Olimpiadas de 1924. Carros de fuego ganó cuatro premios Oscar, entre ellos Mejor película, pero él no fue nominado.

También se dio a conocer entre los más jóvenes por su papel de padre de Spock en el reboot de Star Trek, por J.J Abrahams en 2009. Cross siguió en activo hasta poco antes de su muerte. De hecho, acababa de terminar el rodaje del thriller The Devil’s Light (La luz del diablo), y aparecerá en el drama romántico de Netflix Last Letter From Your Lover (La última carta de tu amante) a finales de este año.