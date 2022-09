Muere el escritor Javier Marías a los 70 años

Quim Llenas via Getty Images

El pasado mes de diciembre fue elegido miembro internacional de la Royal Society of Literature, la organización benéfica del Reino Unido para la promoción de la literatura, una lista que incluye, entre otros escritores, a David Grossman, Annie Ernaux, Amin Maalouf y Olga Tokarczuk.

Una obra colosal

Ulf Andersen via Getty Images

Corazón tan blanco fue galardonada con numerosos premios, entre ellos el de la Crítica, que volvió a recibir con orgullo en una segunda ocasión, 26 años después, con la novela Berta Isla. Porque creía que es uno de los pocos reconocimientos “de los que uno puede estar seguro de que no intervienen en él factores extraliterarios”, ya que “los críticos españoles no se van a dejar influir por nada o nadie”.

Algo que no hizo con el Nacional de Narrativa, concedido por el Ministerio de Cultura por Los enamoramientos en 2012, y cuyo rechazo ya había anunciado: “Si me ofrecieran algún premio estatal, no lo aceptaría”, dijo tras recibir el Premio austríaco de Literatura Europea.