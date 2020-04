Muere el músico Bill Withers, autor de 'Ain´t no Sunshine' o 'Lean on Me'

El cantante y compositor estadounidense Bill Withers ha muerto a los 81 años por problemas de corazón, según ha señalado su familia y recoge la BBC.

Withers es autor de temas míticos como Ain´t no Sunshine o Lean on Me y consiguió varios números 1 con sus composiciones. Fue especialmente reconocido como uno de los grandes del soul y el rhythm and blues en las décadas de los 70 y 80, donde actuó junto a otras estrellas de su tiempo.

El fallecimiento se produjo el lunes, aunque no se ha sabido hasta este viernes, cuando la familia lo ha comunicado a la agencia Associated Press.

“Estamos devastados por la pérdida de nuestro querido y devoto esposo y padre. Un hombre solitario con un corazón dirigido a conectar con todo el mundo; habló honestamente a las personas y las conectó las unas a las otras con su poesía y música”, ha señalado su entorno en la nota oficial.