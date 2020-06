Muere el músico Josep Llobell, autor de la melodía de Movierecord, a los 74 años

El músico Josep Llobell i Oliver ha fallecido este domingo a los 74 años en Barcelona. Además de su aportación al mundo de la música, el catalán será recordado por la creación de la mítica melodía de la empresa de publicidad cinematográfica española Movierecord.

En la industria musical ha estado ligado a la producción de grupos como Parchís, Marfil, Los Diablos o El último en la Fila. También influyó en el salto a la fama de Sergio Dalma, ya que fue coautor de éxitos como Esa chica es mía.

Su fallecimiento ha sido anunciado con un mensaje de despedida en su página de Facebook. “Me voy, no sé muy bien a dónde, pero con la esperanza de reencontrarme con la gente más querida que se fue antes que yo. Dejo de legado mi semilla en cada uno de mis cuatro hijos que han sido mi gran orgullo y la mejor producción de mi vida, así como todos los recuerdos y buenos momentos que he compartido profesionalmente y donde he dejado mi huella y el mejor de mí en cada reto. Gracias por vuestros mensajes de apoyo, me han sido de gran ayuda”, se puede leer en el texto.