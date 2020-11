Muere el padre de Irene Rosales, nueve meses después que su mujer

Otro mazazo más para Irene Rosales este 2020. Su padre ha fallecido la madrugada de este jueves. El suegro de Kiko Rivera llevaba 16 años sufriendo un tumor cerebral y su delicado estado de salud había empeorado en los últimos meses.

Esta noticia deja más desolada aún a la familia teniendo en cuenta que Rosales ya sufrió el pasado 6 de febrero la pérdida de su madre, Mayte Vázquez, que falleció a los 54 años tras meses de lucha contra el cáncer.

Este jueves, Kiko Matamoros adelantaba en Sálvame que el padre de su compañera en Viva la vida se encontraba en estado crítico. Sobre las siete de la mañana, tanto Rivera como Rosales compartían la pérdida en redes sociales con unos sutiles y sentidos mensajes. Rosales ha optado por compartir una pantalla negra en stories con dos estrellas fugaces, como símbolo de sus padres. Mientras que Rivera ha compartido una foto en blanco y negro de una rosa y un crespón negro y el mensaje: ”¿Puedes terminar ya 2020?”.

Rosales no ha hablado en demasiadas ocasiones de su padre, pero sí que hizo referencia a su enfermedad a su entrada en GH Dúo en 2019. “Mi padre se cayó trabajando y lo que tiene es un tumor cerebral. Lleva con él 16 años. A día de hoy es un campeón, un luchador. No es consciente al cien por cien de lo que pasa, por así decirlo, no es feliz. No es una persona que se pueda valer al por cien por cien por sí misma, pero está con nosotros”, dijo entonces.