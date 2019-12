Muere el rapero Juice Wrld a los 21 años tras sufrir una convulsión en el aeropuerto

Associated Press

Associated Press Juice Wrld, el pasado 21 de septiembre, actuando en Las Vegas.

El rapero Juice WRLD ha muerto tras sufrir una “urgencia médica” en el aeropuerto de Chicago (EEUU), según ha confirmado la policía de la ciudad e informa TMZ. Tenía 21 años.

Según la publicación estadounidense, Jarad Anthony Higgins -su nombre real-, sufrió una convulsión después de llegar a Chicago en un vuelo procedente de California.

El suceso tuvo lugar en torno a las 2 de la madrugada -hora local- y el joven músico, una de las grandes promesas del rap, fue transportado al Centro Médico Advocate Christ.

El deceso era confirmado también por The Cook County Medical Examiner’s Office de Illinois, a través de un comunicado publicado por The New York Times.