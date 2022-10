Muere el religioso Jesús Linares, denunciado por haber violado a Alejandro Palomas y otros alumnos de La Salle

El relato de Palomas

“Empecé a enfermar cuando estaba en el colegio, tenía mucha amigdalitis y enfermaba muy rápido. El proceso era llamar a casa, me llevaban a casa y el que me llevaba era él. Y durante esos viajes ahí empezaron los abusos”, relató Palomas a la Cadena SER, donde no quiso referirse a su identidad real.