Muere el periodista Jesús Mariñas a los 79 años

Según ha informado La Razón, el periodista permanecía ingresado desde hace semanas debido a complicaciones derivadas del tratamiento del cáncer de vejiga, que hizo público en el mes de octubre. “No, no tengo miedo, y pienso mucho en la muerte. Pero no le tengo miedo porque nunca la he pasado. Cuando me toque ya te lo podré decir”, dijo entonces en Diez Minutos.