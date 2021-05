Muere John Davis, el cantante real de Milli Vanilli, a los 66 años

John Davis, una de las verdaderas voces del dúo alemán Milli Vanilli, ha fallecido a los 66 años por coronavirus, según recoge Variety.

Ha sido la hija del artista, Jasmin Davis, quien ha confirmado la noticia en Facebook. “Hizo feliz a mucha gente con su risa y sonrisa, su espíritu feliz, su amor y especialmente a través de su música. ¡Le dio tanto al mundo! Por favor, dadle el último aplauso. Lo vamos a echar mucho de menos”, ha escrito.

Milli Vanilli —con Rob Pilatus y Fabrice Morvan— irrumpió en la escena musical de Estados Unidos a finales de los ochenta, cuando alcanzó el número dos de la lista de éxitos con su álbum debut, Girl You Know It’s.

Desde entonces, su fama fue en ascenso: con Baby Don’t Forget My Number, Blame It on the Rain y Girl I’m Gonna Miss You coronó la cima de la lista. En solo dos años, el dúo logró el Grammy al Mejor Artista Nuevo (1990). Un premio que tuvieron que devolver ocho meses después cuando estalló la polémica.