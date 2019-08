Muere la actriz de 'Star Trek', Barbara March, a los 65 años

“Era sabia, compasiva y bella, y su brillantez, amabilidad y prespicacia llegó a muchos. Sus papeles en el teatro como la duquesa de Malfi en el Teatro Guthrie en Minneapolis, Isabella en Measure for Measure en el Stratford Festival de Canadá, Desdémona, Titania, Lady Macbeth, Ruth en The Homecoming y Rowena en The Gayden Chronicles no tienen comparación y el público sigue acordándose de Lursa de la Casa de Duras en Star Trek”, continúa diciendo en su publicación.

March nació en Toronto (Canadá) y, aunque también era poeta y autora de obras de teatro, es conocida por el gran público por dar vida a la mitad de las hermanas Duras, las villanas que trataban tomar el Imperio Klingon en la saga Star Trek. Tras las apariciones en Star Trek: La nueva generación y Star Trek: Espacio Profundo Nueve dejó de aparecer en la saga, aunque también partició en el videojuego Star Trek TNG: Klingon Honor Guard.