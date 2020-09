Muere la actriz Diana Rigg a los 82 años

La actriz Diana Rigg ha muerto este jueves a la edad de 82 años. Así lo ha confirmado su agente en un comunicado, en el que explica que ha muerto “pacíficamente esta madrugada”, según recoge la BBC.

Su familia ha pedido privacidad en un momento “tan difícil”.

La icónica actriz es conocida por sus papeles en la serie Juego de Tronos y Los Vengadores, por la que recibió un premio BAFTA en el año 2000.

También actuó en películas coo The Assasination Bureau y fue una chica Bond en la película de 007 On Her Majesty’s Secret Service, entre muchas otras. Ha tenido su propia comedia de televisión, ha actuado en teatro y ha escrito dos libros.

La Academia Británica de Artes Cinematográficas y Televisión (BAFTA) expresó su “tristeza” por la muerte de Rigg, mientras que el actor John Bradley, su compañero de reparto en “Juego de Tronos”, le rindió tributo en Twitter, calificándola de “simplemente maravillosa”.



“Ya sabíais que lo era, todos lo sabían. Es una noticia muy triste”, sostuvo Bradley.