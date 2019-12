Muere la compositora del tema de 'Friends' a los 72 años

A post shared by Prudence Fenton (@prufencef) on Dec 24, 2019 at 9:38pm PST

En la cuenta de Instagram de la propia Willis se ha publicado la captura de un artículo sobre su muerte, junto a la leyenda: “Estamos extremadamente sorprendidos y devastados por compartir esta noticia”.

La compositora murió el martes de un “evento cardíaco”, ha reportado el diario The New York Times, citando a su publicista.

Willis, quien escribió ‘I’ll Be There For You’ -el exitoso tema de la famosa serie de comedia ‘Friends’- así como varias canciones para Earth, Wind and Fire, fue inscrita en el Salón de la Fama de los Compositores en 2018.