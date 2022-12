Muere Lalo Rodríguez, la voz que cantó 'Ven, devórame otra vez'

A sus 16 años debutó como cantante profesional grabando su primer disco con el legendario pianista de origen puertorriqueño Eddie Palmieri, titulado The Sun of the Latin Music, el cual se convirtió en el primer álbum en obtener un premio Grammy anglosajón en el género de la salsa.

Rodríguez después formó parte de la orquesta Puerto Rico All Star, con la cual grabó los discos Los profesionales y Tribute to the Messiah. Varios años más tarde a Puerto Rico, donde trabajó junto al productor Frank Ferrer en el disco Simplemente Lalo, en la que estuvieron los temas Francisco Andante, Si no hay material y Máximo Chamorro y Tristeza encantada, escritos por Tite Curet Alonso.