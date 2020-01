Muere Meritxell Negre, concursante de 'El número uno' de Antena 3

Antena 3, que informa de que la causa del fallecimiento ha sido un cáncer, explica que tras pasar por el talent musical Negre intentó hacerse un hueco en la música y tras su expulsión del programa inició su carrera en Estados Unidos.

La cadena asegura que en aquel país, y gracias al dúo Peaches and Herb, cantó en escenarios de Las Vegas, Los Ángeles y Washington. Luego creó su propia agencia de espectáculos, llamada Silly Dog Entertainment, y posteriormente volvió a España.

En 2018 anunció en sus redes sociales que padecía cáncer. “Me levantaré. Hay que creerlo. Tengo cáncer, ¡pero el cáncer no me tiene a mí! Hoy, en la cama con quimioterapia, me encuentro muy mal. Lo que cambian tres días”, escribió.