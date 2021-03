Muere por coronavirus la 'streamer' española Sisi Nono

“Mi madre ha luchado contra el covid con todas sus fuerzas, pero hay veces que no es suficiente y, por desgracia, no ha podido más. Ayer fue un día muy triste, pero por fin puede descansar”, empieza diciendo el comunicado con el que agradece a sus seguidores “haberla hecho tan feliz estos últimos meses y por haber hecho su sueño realidad”.

“Mamá quiero que sepas que para mí eres una campeona y sé que has hecho todo lo que has podido. Allí donde estés quiero que sepas que te quiero y que no dejaré nunca de pensar en ti. Sé que cuidarás de nosotros y siempre estarás presente”, ha señalado.

Además, el joven ha pedido que “no se hagan vídeos del tema” ya que no le gustaría que su hermano menor se encontrase con un vídeo así en el futuro.

“Gracias por darme la vida mamá y gracias a vosotros por estar ahí. Descansa en paz”, ha concluido.

La propia Sisi compartió con sus seguidores en Twitter que se había contagiado de coronavirus y que había tenido que ingresar en el hospital hace poco más de una semana.