Muere el actor Ray Liotta a los 67 años

El actor Ray Liotta, protagonista de Uno de los nuestros, de Martin Scorsese, ha fallecido a los 67 años, según han avanzado Deadline y TMZ y ha confirmado People , Variety y The Hollywood Reporter.

Según Deadline , ha fallecido en la República Dominicana, donde rodaba la cinta Dangerous Waters, mientras dormía, aunque no hay confirmación oficial de la causa de la muerte.

En su filmografía destacan Algo Salvaje, papel por el que fue nominado a los Globos de oro y Campo de sueños. También participó en Historia de un matrimonio o en The Many Saints of Newark, precuela de Los Soprano.